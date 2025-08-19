البرازيلي جوآو كارلوس باربوسا مدرباً لمنتخب صالات العراق

شفق نيوز- بغداد

تعاقد الاتحادُ العراقيُّ لكرةِ القدم، يوم الثلاثاء، مع المدربِ البرازيلي جوآو كارلوس باربوسا لقيادةِ منتخب كرة الصالات، استعدادًا للاستحقاقِ القاريّ المقبل المتمثل في تصفياتِ كأس آسيا التي ستنطلقُ في العشرين من شهر أيلول المقبل، في المملكة العربية السعودية، إذ أوقعت القرعةُ المنتخب في المجموعةِ الرابعة إلى جانبِ السعودية والصين تايبيه وباكستان.

ويُعد باربوسا من الأسماءِ البارزة في عالم كرةِ الصالات، إذ سبقَ له تدريب المنتخب البرازيلي،. كما أشرفَ على تدريبِ أنديةٍ في دورياتِ البرازيل، إسبانيا، روسيا، أوكرانيا، كازاخستان والكويت.

ويضم الملاكُ الفنيّ المرافق للمدرب باربوسا جهازًا برازيليًا متكاملًا، في خطوةٍ تعكسُ حرصَ الاتحاد على توفيرِ بيئةٍ تدريبيةٍ احترافيةٍ، تسهمُ في الارتقاءِ بقدراتِ لاعبينا وتهيئتهم بأفضل صورةٍ قبل التصفيات.

وأشاد رئيسُ لجنة كرة الصالات والشاطئية علي عبد الحسين، بالدورِ الكبيرِ الذي بذله رئيسُ الاتحادعدنان درجال، في إتمامِ هذه الصفقة التي تمثلُ إضافةً قويةً لمسيرةِ كرة الصالات العراقيّة.

وأكد أن التعاقدَ مع مدربٍ بحجم باربوسا وجهازه الفني سيمنحُ المنتخبَ دفعةً معنويةً وفنيةً قبل خوضِ التصفيات.

وفي وقت لاحق، أعلن المدرب جوآو كارلوس باربوسا، القائمةَ الأولية المستدعاة للمعسكر الداخليّ الذي سينطلق بعد غدٍ الخميس في العاصمةِ بغداد، تحضيرًا للاستحقاقِ القاريّ المقبل.

وضمت القائمة 25 لاعبًا هم:

عمر سبتي، حسين أحمد ناصر، محمد سامي، إبراهيم أحمد إبراهيم، حارث سعد معروف، طارق زياد سلمان، حيدر مجيد درويل، مهند عبد الهادي نعيم، مصطفى إحسان جمعة، غيث رياض كريم، سالم فيصل عبد، رافد حميد عيسى، سالم كاظم موات، علي شهاب أحمد، حيدر صافي حسن، علي محسن كاظم، مصطفى أسعد شهاب، حسين شاكر محمود، حسين علي طالب، قيصر منتظر مهدي، محمد رعد شنشول، حسين مهدي ناصر، صهيب وليد عيسى، محب الدين جمعة، مرتضى عباس عبادي.