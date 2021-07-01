البداية بمبارتين من العيار الثقيل.. تعرف على جدول مباريات المنتخب العراقي في تصفيات كأس العالم

شفق نيوز/ اصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم جدولاً لمواعيد مباريات المنتخب العراقي في التصفيات الاسيوية المؤهلة لكاس العالم بجولتين اولى وثانية (ذهاب - اياب).

حيث سيخوض "اسود الرافدين" اولى مواجهاته في الثاني من شهر ايلول امام مضيفه كوريا الجنوبية، وفي السابع من الشهر ذاته يلاقي ضيفه المنتخب الايراني، وفي السابع من تشرين الاول يضيف نظيره اللبناني، وفي الثاني عشر من الشهر ذاته يحل العراق ضيفا على الامارات، واخيراً يضيف نظيره السوري في الحادي عشر من شهر تشرين الثاني المقبل.

وفي الجولة الثانية ستكون اولى مباريات المنتخب العراقي في السادس عشر من شهر تشرين الثاني المقبل بلقاء ضيفه منتخب كوريا الحنوبية، وفي السابع والعشرين من كانون الثاني 2022 يلاقي مضيفه منتخب ايران، ويلاقي مضيفه لبنان في الاول من شباط عام 2022، وفي 24 من اذار يلاقي ضيفه منتخب الامارات، واخيرا سيكون المنتخب العراقي بضيافة المنتخب السوري في 29 من اذار عام 2022.

وسُحبت في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في كوالالمبور، قرعة الدور الحاسم من التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022 بمشاركة 12 منتخباً.

وجاء في المجموعة الأولى كل من، إيران، كوريا الجنوبية، الإمارات، العراق، سوريا، لبنان.

كما تضمنت المجموعة الثانية، اليابان، أستراليا، السعودية، الصين، عمان، فيتنام.

ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة مباشرة إلى المونديال، فيما يتأهل الفائز بين ثالثي المجموعتين لخوض ملحق دولي.