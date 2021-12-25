البحري يهزم مدينة الشهداء والحبانية يتخطى بسطاملي في دوري الطائرة الممتاز

شفق نيوز/ سجل فريق البحري للكرة الطائرة، يوم السبت، فوزا مستحقا على مدينة الشهداء بثلاثة اشواط دون رد ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وانتهت المباراة لصالح البحري بأشواطها الثلاثة بنتيجة (25-17) و(25-22) و(25-21).

وفي محافظة اربيل تمكن فريق الحبانية على بسطاملي بثلاثة اشواط لواحد في المباراة التي جرت احداثها في قاعة عينكاوا، وكانت الاشواط على النحو الاتي (25-22) و(25-15) و(20-25) و(25-22).

وادار اللقاء بنجاح طاقم تحكيمي مؤلف من الحكم مظفر عبد الكريم حكما اولا، وجاسم صافي حكما ثانيا، واحمد حسن مسجلا.

وكان فريق البحري تغلب على فريق حديثة بثلاثة اشواط من دون رد، واربيل انتزع فوزاً مهماً من مصافي الشمال بثلاثة اشواط دون رد.