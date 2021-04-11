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البحري يتوج بلقب دوري الطائرة الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-04-11T20:08:50+0000
البحري يتوج بلقب دوري الطائرة الممتاز

شفق نيوز/ توج فريق النادي البحري بلقب دوري الطائرة الممتاز للكرة الطائرة للموسم 2020 - 2021 بعد ان هزم في ديربي البصرة المثير، منافسه غاز الجنوب بثلاثة أشواط مقابل شوط وحيد، وانتهت الأشواط بواقع (31-29) (23-25) (25-19) (26-24).

كما حقق البيشمركة الفوز على الشرطة بثلاثة أشواط لشوط وحيد بواقع (25-22) (25-19) (21-25) (25-21).

وقال عباس هندي المنسق الاعلامي لاتحاد الطائرة لوكالة شفق نيوز ان النادي البحري حسم النتيجة بفارق الفوز والاشواط لكن من غير تتويج موضحا ان التتويج سيكون يوم غد وبانتظار مباراة غاز الجنوب مع الشرطة لتحديد المركزين.

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