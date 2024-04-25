البحري ومصافي الشمال يحققان الفوز بدوري الطائرة الممتاز

شفق نيوز/ حقق فريق البحري للكرة الطائرة، فوز على البيشمركة، فيما تغلب مصافي الشمال على غاز الجنوب، يوم الخميس، لحساب دوري الطائرة الممتاز 2023-2024.

واختتم فريق البحري مشواره بالدوري الممتاز بفوز مصيري على البيشمرگة بثلاثة أشواط لشوطين، 25-19 و25 - 21 و26 - 24 و22 - 25، و16 - 14.

وتفوق في المباراة الثانية فريق مصافي الشمال على بطل الدوري للموسم الحالي، غاز الجنوب بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، 25 -20، و25 - 18، و22 – 25، و26 - 24.

وكان فريق غاز الجنوب، قد حسم لقب الدوري الممتاز للكرة الطائرة، امس الأربعاء، قبل جولتين من انتهاء الدوري بعد تغلبه على منافسه أربيل بثلاثة أشواط دون مقابل.

يذكر أن نتيجة صاحبي المركز الثاني والثالث، لم تحسم بعد، وبانتظار الجولة الأخيرة المقبلة.