البحرين لكرة الطائرة يقلب الطاولة على منتخب شباب العراق وينهي اللقاء لصالحه

شفق نيوز/ خسر منتخب شباب العراق الوطني لكرة الطائرة أمام منتخب البحرين 3-1 في مستهل مشواره ببطولة غرب آسيا للشباب التي انطلقت اليوم في مدينة الدمام السعودية.

وقلب البحرين الطاولة على منتخب العراق الشبابي وانهي اللقاء لصالحه بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في انطلاق منافسات غرب آسيا.

الشوط الاول كان عراقياً 25 -23 ، ثم عدل المنتخب البحريني الكفة بحسمه الشوط الثاني لصالحه 25-20، ليحسم بعدها منتخب البحرين الشوط الثاني ثم الثالث بفارق بسيط 25-22 .

وكان وفد منتخب شباب العراق لكرة الطائرة، غادر أول أمس الأربعاء، العاصمة الايرانية طهران، متجهاً صوب مدينة الدمام السعودية بعد اكمال معسكره التدريبي ، للمشاركة في بطولة إتحاد غرب آسيا التي ستنطلق منافساتها اليوم الجمعة .

الجدير بالذكر ان منتخب شباب العراق أوقعته القرعة في المجموعة الأولى إلى جانب كل من منتخبات البحرين والأردن والإمارات ولبنان.