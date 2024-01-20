البحرين تفوز على ماليزيا بـ"الوقت القاتل" في بطولة كأس آسيا

شفق نيوز/ فاز منتخب البحرين، في الوقت القاتل على نظيره الماليزي 1-0 في المباراة التي جرت ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة لبطولة كأس آسيا لكرة القدم التي تحتضنها قطر.

جرت المباراة عند الساعة الخامسة والنصف على استاد جاسم بن حمد في الدوحة.

جاء الهدف البحريني في اللحظات الاخيرة وفي الوقت القاتل من عمر اللقاء عن طريق علي مدن بالدقيقة 90+5.

وجاء ترتيب المجموعة الخامسة بعد انتهاء الجولة الثانية: الأردن في المركز الأول -برصيد 4 نقاط -من مباراتين، وكوريا الجنوبية في المركز الثاني برصيد 4 نقاط مباراتين، ومنتخب البحرين في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ومنتخب ماليزيا في المركز الأخير بدون نقاط.