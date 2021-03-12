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البحرين تستضيف مجموعة المنتخب العراقي للتصفيات الاسيوية المزدوجة

Category: ريـاضة

Date: 2021-03-12T10:48:17+0000
البحرين تستضيف مجموعة المنتخب العراقي للتصفيات الاسيوية المزدوجة

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الجمعة الدول المضيفة لمجموعات التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين، والتي تقام بنظام التجمع خلال الفترة من 31 أيار/مايو ولغاية 15 حزيران/يونيو 2021.

وتقام مباريات المجموعة الثالثة في البحرين، علماً بأن المجموعة تضم منتخبات العراق المتصدر وإيران وهونغ كونغ وكمبوديا، في حين تستضيف السعودية منافسات المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبها كل من أوزبكستان وسنغافورة واليمن وفلسطين.

واكد الاتحاد الاسيوي لكرة القدم ان الاختيارات جاءت بعد عملية التشاور مع الاتحادات الوطنية الأعضاء.

 

 

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