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البحرين تحتجز وفداً عراقياً منذ أيام والأخير يشكو من "المعاملة السيئة"

Category: ريـاضة

Date: 2020-11-25T10:28:02+0000
البحرين تحتجز وفداً عراقياً منذ أيام والأخير يشكو من "المعاملة السيئة"

شفق نيوز/ اعرب الاتحاد العراقي لكرة السلة يوم الاربعاء عن استيائه ازاء ما وصفه بـ"المعاملة السيئة" التي يتلقاها من الجانب البحريني.

وقال أمين سر الاتحاد ورئيس الوفد العراقي الى البحرين خالد نجم لشفق نيوز، ان البحرينيين منذ اربعة ايام يحتجزون الوفد العراقي لشكوك باصابتهم بفيروس كورونا بعد ان شكوا باصابة اللاعب علي حاتم رغم عدم ظهور اي اعراض عليه .

واضاف ان الاتحاد البحريني لايطبق معايير وتعايمات الاتحاد الاسيوي الذي يؤكد حجر اللاعب المشكوك فيه فقط .

واشار نجم الى ان "الوفد العراقي يعامل معاملة سيئة جدا اذ يحتجزونه في غرف سيئة خالية حتى من المناشف والاكل الصحي الذي يفتقد الى ابسط مقومات التغذية"، مبينا ان "الوفد الان يخضع لفحوصات اخرى بعد ان تدخل السفير العراقي بالموضوع وخاطب الجانب البحريني ."

واوضح رئيس الوفد العراقي انه يبدو هنالك تعمد لاحباط اندفاع منتخبنا قبل لقاء البحرينيين في تصفيات كاس العالم .

وارفق نجم تصريحه بصورة عن الطعام الذي يُقدم لهم في البحرين.

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