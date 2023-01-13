البحرين وقطر يتأهلان إلى نصف نهائي خليجي 25

شفق نيوز/ تعادل المنتخب البحريني مع نظيره الكويتي بنتيجة 1-1 ضمن إختتام الجولة الثالثة والأخيرة لمنافسات المجموعة الثانية من بطولة خليجي زين 25 الجارية احداثها في مدينة البصرة.

وانتهى الشوط الاول بالتعادل الايجابي بهدف واحد سجل البحرين اولاً في الدقيقة 26 عن طريق مهدي فيصل، وجاء هدف التعديل للكويت في الدقيقة 45 عن طريق شبيب الخالدي، وفي الشوط الثاني بقيت النتيجة على حالها.

وشهد إلقاء أول حالة طرد في البطولة للاعب الكويت محمد القلاب في الدقيقة 68.

وضمن المنافسات ذاتها في المجموعة الثانية ايضاً تعادل منتخب قطر مع منتخب الإمارات 1-1.

انتهى الشوط الاول بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهما سجل للإمارات هدف التقدم في الدقيقة فابيو دي في الدقيقة 77 وفي الدقيقة 88 سجل قطر هدف التعديل عن طريق تميم منصور.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للإمارات أهدرها لاعب منتخب الامارات كايو كانيدو.

وبهذه النتيجة قطر يلاقي العراق والبحرين يلاقي عمان في نصف نهائي كأس خليجي 25.