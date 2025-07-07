"الباغوت" العراقي يحقق المركز الثاني في بطولة آسيا بكازاخستان

شفق نيوز - بغداد

أعلن اتحاد "الباغوت" العراقي، يوم الاثنين، تحقيق فريق الفئات العمرية المختلفة إنجازاً رياضياً مهماً للعراق، حيث حصل على المركز الثاني في بطولة آسيا التي أقيمت في دولة كازاخستان بمشاركة 13 دولة و 367 لاعباً.

وقال رئيس الاتحاد سعد معن إبراهيم، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الفريق حصد خلال البطولة 13 ميدالية ذهبية، و24 ميدالية فضية، بالإضافة إلى 12 ميدالية برونزية.

وأكد معن، أن هذا الإنجاز يعكس الجهود الكبيرة التي بذلها اللاعبون والجهاز الفني والإداري.