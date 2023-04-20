البارالمبي العراقي يتأهل الى نهائي زوجي بطولة تركيا للتنس الأرضي

شفق نيوز/ تأهل المنتخب العراقي للتنس الأرضي على الكراسي الى نهائي بطولة تركيا الدولية الثانية اناتوليا المقامة احداثها حاليا في مدينة أنطاليا التركية بمشاركة عدة منتخبات من اسيا واوروبا.

وقال رئيس اتحاد التنس البارالمبي ماجد العكيلي لوكالة شفق نيوز، إن "لاعبينا حسين حامد ونصر مهدي تأهلا الى نهائي الزوجي للرجال بعد فوزهما على منافسيهما منتخب الزوجي التركي".

واضاف انه "بهذه النتيجة ضمن حصول العراق على احد المركزين الاول او الثاني، مبيناً ان زميليهما لاعبا المنتخب العراقي محمد المهدي يوسف وحسين خليل غادرا المنافسات بعد الخسارة امام زوجي المنتهب الهولندي".

واوضح العكيلي "لم تقتصر نتائجنا الايجابية في هذه البطولة على فريق الزوجي فقط بل تمكن لاعبونا من تحقيق نتائج متميزة في فعالية الفردي بعد تأهل لاعبنا حسين حامد الى المربع الذهبي بعد تغلبه على منافسه لاعب المنتخب الهولندي والحال نفسه ينطبق على محمد المهدي يوسف الذي ضمن هو الاخر التأهل الى دور ربع النهائي بعد فوزه على منافسه لاعب المنتخب التركي فيما ودع زميليهما نصر مهدي وحسين خليل منافسات البطولة بعد خسارتهما امام منافسيهما من هولندا وبريطانيا.

واشار رئيس اتحاد التنس البارالمبي الى ان "لاعبينا قد تجاوزوا بعض الاخطاء التي وقعوا فيها في البطولة الاولى من خلال التوجيهات السديدة للمدرب بهاء الدين علي وبهذه النتائج قد ضمنا المنافسة للحصول على المركزين الاول او الثاني في فعالية الزوجي كما نتوقع تأهل لاعبينا حسين حامد ومحمد المهدي يوسف الى نهائي الفردي كي نضمن تأهلهما الى النهائيات وحصولنا على اكثر من مركز متقدم في فعاليتي الفردي والزوجي".