البارالمبية العراقية في وضع "حرج" واستعدادها لطوكيو لم يكن بـ"مستوى الطموح"

شفق نيوز/ اكد عقيل حميد رئيس اللجنة البارالمبية العراقية، يوم الاربعاء، ان البارالمبية العراقية تمر بوضع حرج جدا مع اقتراب موعد بارالمبياد طوكيو آب المقبل.

وفيما اشار إلى أن الاستعدادات لن تكون بمستوى الطموح، لفت إلى أن حكومات دول العالم أخذت على عاتقها هذا الحدث الرياضي الذي يمثل حدث عالمي بمشاركة جميع دول العالم الا العراق لم يكن هناك اهتمام لدورة الالعاب الاولمبية.

وقال حميد لوكالة شفق نيوز؛ "لم نتمكن فعل أي شيء والحلول ليست بأيدينا بشأن الحصول على الميزانية المخصصة لرياضة اللجنة البارالمبية رغم مخاطبة رئيس الوزراء عن طريق لجنة الرياضة والشباب، وايضا رئيس مجلس النواب ونائب رئيس مجلس النواب ووزير المالي لكن دون إيجاد حلول.

واضاف ان وزارة الشباب والرياضة وبمبادرة من الوزير درجال قررت دعم أبطال البارالمبية كونها تعي اهمية المنافسات العالمية وانها تقدر انجازاتنا الكبيرة على جميع المستويات.

واوضح ان الوزير تبني إقامة معسكر داخلي لرفع مستوى التحضيرات فضلا عن اكمال كافة المتطلبات المتعلقة بمشاركة أبطال البارالمبية سعياً لإنجازات جديدة تضاف إلى سجل البارالمبية العراقية .

وأشار حميد إلى ان الدعم والتواصل من قبل وزير الشباب والرياضة، ينعكس إيجاباً على تحضيرات منتخباتنا واستعداد الرياضيين لتحقيق أفضل النتائج في المحافل الدولية.

وكانت البارالمبية العراقية قد تلقت تعميما صادراً عن البارالمبية الدولية اسوة بالدول الاخرى ، والتي تؤكد فيه تأجيل دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 ، وأن مضمون التعميم كان يستند على المعلومات المقدمة من منظمة الصحة العالمية، مما دفع اللجنة الأولمبية الدولية إلى اتخاذ قرار بتأجيل أولمبياد طوكيو إلى عام 2021، لحماية صحة الرياضيين.