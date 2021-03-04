البارالمبية العراقية توقف أنشطتها كافة: لا نمتلك فلساً واحداً

شفق نيوز/ اكد رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية، ان اللجنة قررت إيقاف كل الانشطة الرياضية بسبب عدم صرف الميزانية الخاصة بها عامي 2020 و2021.

وقال عقيل حميد لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة لا تملك فلساً في خزائنها لعدم صرف الميزانية المخصصة للجنة مما دعانا لاتخاذ ايقاف الانشطة والمعسكرات والبطولات المحلية والخارجية".

واضاف ان اللجنة لم تتسلم من ميزانيتها عام 2020 وقدرها 4 مليارات سوى 31 مليون دينار كما لم تتسلم ولا دينار من ميزانيتها لعام 2021 .

واشار الى ان "اللجنة خاطبت رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة ووزير المالية ورئيس البرلمان ونائبه، لايجاد حل بهذه القضية الحيوية لكن لم يتم حل مشكلتنا لنقرر بعدها ايقاف كل الانشطة الخارجية والداخلية رغم خطورة القرار وتاثيره سلبا على مستقبل رياضة المعاقين".

وتابع ان "هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد رياضة البارالمبية تحدث لاول مرة في تاريخ رياضة المعاقين وركنت اصحاب الانجاز وجمدت انشطتهم بسبب التهاون بهذه الشريحة الرياضية المهمة التي طالما حققت للعراق انجازات في مشاركات عديدة بمحافل دولية وقارية".