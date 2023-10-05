البارالمبية العراقية تكشف عن فعالياتها في دورة الألعاب الآسيوية: هذا ما أحرجنا في استعداداتنا

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة البارالمبية العراقية، اليوم الخميس، عن الفعاليات التي ستشارك في دورة الألعاب الآسيوية في مدينة هانغتشو الصينية للمدة من 18 لغاية 30 تشرين الأول الجاري، كاشفةً عن "السبب المحرج" في استعداداتها للدورة.

وقال مدير المكتب الإعلامي في اللجنة هشام السلمان في حديث لوكالة شفق نيوز إن "اللجنة البارالمبية حسمت مشاركة الاتحادات الرياضية البارالمبية التي ستشارك في دورة الألعاب الآسيوية المقبلة".

وأضاف أن "الفعاليات التي ستشارك فيها منتخباتنا هي (12) فعالية والمتضمنة ؛ العاب القوى، ورفع الأثقال، وتنس الطاولة، والمبارزة، والرماية، والتنس الأرضي، وكرة الريشة، والتايكواندو، والقوس والسهم، وكرة الهدف، والبوتشيا والسباحة".

واوضح ان "الضائقة المالية احرجت اللجنة البارالمبية في إعداد منتخباتنا المشاركة في الدورة والذي اقتصر على المعسكرات التدريبية الداخلية التي لم تتناسب وحجم المنافسات الكبيرة المقبلة ، ولاسيما ان فرقنا لم تخوض مباريات تجريبية مع منتخبات دول أُخرى".

واشار الى ان "فرقنا الوطنية تتواصل في تدريباتها متحدية كل الظروف الصعبة التي تواجهها، لخطف اكبر عدد من الاوسمة واعتلاء منصات التتويج في المحفل القاري الكبير كما عودتنا في كل المشاركات السابقة".

واكد بان "الاستعدادات لا تلبي الطموح"، مبيناً أنه "تم الاعتماد على معسكرات داخلية في السليمانية والنجف وكربلاء والفلوجة وبغداد بسبب تأخر صرف الموازنة العامة والضائقة المالية، لذا كان من الصعب اقامة معسكرات خارجية".