البارالمبية العراقية تقرر المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية للشباب وتناشد وزارة المالية

شفق نيوز- بغداد

أكد رئيس اللجنة البارالمبية العراقية، عبيد الفرطوسي، يوم الاثنين، أن اللجنة قررت المشاركة بمنتخباتها الوطنية في دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية للشباب، المقرر إقامتها في دبي خلال شهر كانون الأول المقبل، رغم الأزمة المالية التي تمر بها.

وقال الفرطوسي لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة تعاني من ضائقة مالية خانقة أثرت بشكل كبير على تحضيرات المنتخبات الوطنية ومشاركاتها الخارجية".

وأشار إلى أن "اللجنة خاطبت وزارة المالية بشكل رسمي لإطلاق التخصيصات المالية المقررة لها، ما يتيح لها التحضير بشكل جيد لهذه المشاركة"، لافتاً إلى أن “العراق يمتلك سمعة طيبة وإنجازات مشرفة في المحافل العربية والقارية والعالمية، وهو ما يتطلب دعماً حكومياً حقيقياً لمواصلة المسيرة”.

وأضاف الفرطوسي، أن المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية للشباب تمثل محطة مهمة في إعداد جيل جديد من الرياضيين البارالمبيين، مؤكداً أن “اللجنة تنظر إلى هذه الدورة على أنها خطوة أساسية في بناء منتخبات قادرة على تمثيل العراق في دورة الألعاب البارالمبية المقبلة في لوس أنجلوس”.

ودعا الحكومة العراقية ووزارة المالية إلى "الإسراع في إطلاق المبالغ المخصصة للجنة، سواء التخصيصات السنوية أو التشغيلية، لضمان استمرار المعسكرات التدريبية والتحضيرات الفنية بالشكل المطلوب، تمهيداً لمشاركة مشرفة في الاستحقاقات الدولية المقبلة".