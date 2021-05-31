البارالمبية العراقية تشخص الصعوبات وآثار كورونا السلبية وتشكو قلة البنى التحتية

شفق نيوز/ حدد رئيس اللجنة البارالمبية العراقية عقيل حميد، يوم الاثنين، الصعوبات التي تواجه عمل اللجنة والآثار السلبية الناتجة عن قيود جائحة كورونا، كما شكى من قلة البنى التحتية وعدم الاهتمام بالالعاب الاولمبية.

وقال حميد في حوار مع وكالة شفق نيوز، إن "تجهيزات اللجنة من شركات تركية وبشكل مباشر بدون وسطاء"، مشيرا الى أن "اللجنة تواجهها تعقيدات في التدريب والبطولات الداخلية والخارجية والمعسكرات للمؤهلين بسبب اجراءات كورونا".

وفيما يلي نص الحوار بين رئيس اللجنة البارالمبية العراقية عقيل حميد ووكالة شفق نيوز.

*كيف تقيم وضع الرياضة البارالمبية في الظرف الحالي؟

-وضع اللجنة البارالمبية فيه اكثر من من موضوع، اولا، وجود الانتخابات للاتحادات ضمن قانون الاتحادات الرياضيه لسنة 2021 مما يوجب وضع نظام داخلي لكل اتحاد وهذا الامر فيه صعوبات كبيرة لتعارض بعض الفقرات مع قانون اللجنة البارالمبية وثانيا، التعقيدات التي تواجه اللجنة في التدريب والبطولات الداخلية والخارجية والمعسكرات للمؤهلين بسبب اجراءات كورونا داخليا وخارجيا".

ويضيف، أن "الامر الثالث يتعلق بالامور المالية حيث لم يتم استلام ميزانية تشغيلية لعام 2020 اضطرنا الى ايقاف النشاطات كافة وخلال عام 2021 بعد مناشدات لجميع المسؤولين حصلنا على جزء من المخصص وقد باشرنا بالمعسكرات للاولمبياد بمتنصف الشهر الرابع وهذه مدة غير كافية للاعداد".

*كيف تستعدون لبارالمبياد طوكيو وما لصعوبات التي تواجهها لمرحلة الإعداد من جهة، ومن جهة أخرى، وما سبب تأخر ميزانية البارالمبية وهل ناشدتم جهات رياضية، وما الذي تعانوه جراء ذلك التأخير؟

-واجهتنا صعوبات كبيرة في المعسكرات بعضها مالي فقد صرفت الميزانية في الشهر الخامس وبمساعدة وزير الشباب باشرنا بالمعسكرات الشهر الرابع حيث ساعدنا بمبلغ 60 مليوناً للمعسكر الاول وايضا واجهتنا معضلة غلق الملاعب للتدريب وايضا بمساعدة الوزير تم المباشرة بالتدريب وايضا واجهتنا صعوبات في اقامة المعسكرات الخارجية بسبب تعقيدات الإجراءات الصحية بسبب كورونا .

*كيف تصف عمل المكتب التنفيذي في البارالمبية؟ وهل توجد خلافات بين الأعضاء؟

-هذا السؤال غريب فلا توجد اي خلافات في المكتب التنفيذي ونعمل جميعا لاجل انجاح اللجنة ونجاح مهمة الاولمبياد، نعم توجد بعض المشاكل في الاتحادات بسبب النظام الداخلي للاتحادات الجديد.

*هل اضطررتم لتجهيز اتحاداتكم بمعدات وتجهيزات من مناشىء رخيصة بسبب تأثركم بالضائقة المالية ؟

-كل تجهيزاتنا من شركات تركية وبشكل مباشر بدون وسطاء اما المعدات فيجب ان تتطابق مع معايير الاتحادات الدولية وهي تحدد النوع والشركة المصنعة.

*هل تعتقد ان البنى التحتية كافية ومستوفية للشروط فيما يخص أنشطة اتحاداتكم؟

-لاتوجد بنية تحتية مؤهلة للتدريب لجميع الرياضات العراقية عدا الاهتمام بملاعب كرة القدم.

*ما هو تعليقك حول تدريبات البطل الذهبي العالمي جراح نصار بعد ان ظهر على مواقع وهو يتدرب في اجهزة بدائية في منزله استعداد لبارالمبياد طوكيو؟

- هذا كان بسبب كورونا وغلق الملاعب على جميع الرياضيين وسبق وان صرحت اننا والاتحادات والمدربين نتابع التدريب في البيوت أما الان فهم في معسكرات مغلقة داخلية وخارجية لحين انطلاق الأولمبياد.

وعن افتتاح القاعة الرياضية المغلقة قال عقيل حميد إن "القاعة الرياضية المغلقة التي انجزتها اللجنة البارالمبية بعد خمس سنوات من البدء بانشائها تعد الاولى من نوعها في العراق"، مشيرا الى ان "القاعة ستكون تحت خدمة العديد من الاتحادات الرياضية الخاصة باللجنة مثل كرة السلة والكرة الطائرة وكرة الهدف والبوتشيا والعاب اخرى".

وتابع، انها "تتسم بالمواصفات والمعايير الدولية وهي مجهزة بجميع المستلزمات، سواء للاصحاء او المعاقين، مؤكدا ان هذا الانجاز سيلقي بظلاله على الرياضيين العراقيين من متحدي الاعاقة لتحقيق انجازات كبيرة، لاسيما نحن ننتظر المشاركة في بارالمبياد طوكيو 2020 بعد ان حققنا انجازا كبيرا بالبارالمبياد السابق في البرازيل.

وتضم اللجنة البارالمبية 14 اتحاداً رياضياً هي: ألعاب القوى وتنس الطاولة والبوتشيا ورفع الأثقال والسباحة والمبارزة وكرة المكفوفين وكرة السلة على الكراسي المتحركة والكرة الطائرة من وضع الجلوس والجودو للمكفوفين والقوس والسهم والرماية وألعاب الصمّ.

ومن أبرز أبطال البارالمبية العراقية اللاعب جرّاح نصّار صاحب أفضل إنجاز عام 2019 بتحقيقه 6 أوسمة ذهبية، وأيضاً هناك أحمد غني نعاس ورسول كاظم وفارس سعدون وثائر عباس وعمار هادي وزمن حسين ونهلة عماد وزينب حسن وغيرهم وكل رياضيي الالعاب الاخرى والجماعية.

وشاركت رياضة المعاقين في 6 دورات بارالمبية في برشلونة عام 1992 وفي سيدني عام 2000 وفي أثينا عام 2004 وفي بكين عام 2008 وفي لندن عام 2012 وفي ريودي جانيرو عام 2016.