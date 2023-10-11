البارالمبية العراقية تتوجه بـ 84 شخصاً إلى الصين للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية

شفق نيوز/ تغادر العاصمة العراقية بغداد، يوم الاثنين القادم، البعثة العراقية للجنة البارالمبية للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية التي تقام في الصين للمدة من الثامن عشر وحتى الثلاثين من شهر تشرين الأول الجاري

وقال النائب الثاني لرئيس اللجنة البارالمبية، رئيس البعثة العراقية للدورة فرست شالي لوكالة شفق نيوز، ان العراق سيشارك للمرة الرابعة في تاريخ الدورات الآسيوية البارالمبية .

وأضاف شالي، أن المشاركة الأولى للجنة العراقية كانت في عام 2010 -غوانزو الصين والثانية كانت في انشون-كوريا الجنوبية 2014 والدورة الثالثة في جاكرتا - اندونيسيا 2018 وتمثل اليوم المشاركة في مدينة هانغتشو في الصين 2023 هي المشاركة الرابعة على التوالي، لافتا الى ان البعثة العراقية تتكون من 84 شخصاً منهم 76 الذكور و 8 اناث بين لاعبين ولاعبات واداريين ومدربين وحكام.

وبين، كان تواجدنا في الدورات الآسيوية السابقة مهماً وايجابياً حيث حصلنا في المشاركة الأولى على 20 وساماً ملوناً منها 9 ذهب و 5 فضة و 6 برونز ، أما المشاركة الثانية فكان المجموع 31 وساماً ملوناً منها 6 ذهب و 6 فضة و 19 برونز، وفي المشاركة الثالثة كانت الحصيلة للبعثة العراقية بواقع 20 وساماً ملوناً 3 ذهب و 6 فضة و 11 برونز، مؤكدا أنه بهذه النتائج الإيجابية للمشاركات السابقة يكون مجموع الأوسمة الملونة للبعثات العراقية هو 71 وساماً ملوناً.

واكد رئيس البعثة ان اللاعبين واللاعبات لديهم الإصرار والعزيمة لتحقيق الإنجاز في هذه المشاركة وزيادة حصيلة العراق من الأوسمة الملونة التي تعكس مدى التطور في الرياضة البارالمبية العراقية لاسيما أنها مقبلة على المشاركة المهمة في بارالمبياد باريس 2024.