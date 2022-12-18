الايراني هادي جوبان يطيح بـ"بيج رامي" ويحصد لقب "مستر أوليمبيا"
شفق نيوز/ حصد الإيراني هادي جوبان، لقب مستر أوليمبيا لعام 2022، وتفوق على المصري بيج رامي، المتوج بآخر نسختين من البطولة.
وجاءت نتائج "مستر أولمبيا" للوزن المفتوح 2022
المركز الأول: هادي جوبان
المركز الثاني: ديريك لانسفورد
المركز الثالث: نك وكلار
المركز الرابع: براندون كيري
المركز الخامس: بيج رامي
جوائز بطولة مستر أوليمبيا من المركز الأول وحتى الخامس:
- المركز الأول يحصل على 400 ألف دولار أمريكي
- المركز الثاني يحصل على 150 ألف دولار أمريكي
- المركز الثالث والرابع يحصلان على 45 ألف دولار
- المركز الخامس يتحصل على 40 ألف دولار.