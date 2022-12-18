الايراني هادي جوبان يطيح بـ"بيج رامي" ويحصد لقب "مستر أوليمبيا"

شفق نيوز/ حصد الإيراني هادي جوبان، لقب مستر أوليمبيا لعام 2022، وتفوق على المصري بيج رامي، المتوج بآخر نسختين من البطولة.

وجاءت نتائج "مستر أولمبيا" للوزن المفتوح 2022

المركز الأول: هادي جوبان

المركز الثاني: ديريك لانسفورد

المركز الثالث: نك وكلار

المركز الرابع: براندون كيري

المركز الخامس: بيج رامي

جوائز بطولة مستر أوليمبيا من المركز الأول وحتى الخامس:

- المركز الأول يحصل على 400 ألف دولار أمريكي

- المركز الثاني يحصل على 150 ألف دولار أمريكي

- المركز الثالث والرابع يحصلان على 45 ألف دولار

- المركز الخامس يتحصل على 40 ألف دولار.