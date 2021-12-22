الايراني "آرج اصيل" يقود منتخب الكانوي العراقي

شفق نيوز/ وقع الاتحاد العراقي للكانوي، اليوم الاربعاء، عقداً مع المدرب الايراني "آرج إقليمي أصيل" لتدريب المنتخبات الوطنية العراقية والتي تنتظرها مشاركات أولمبية خارجية.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للكانوي ماجد صالح عبد الرحيم لوكالة شفق نيوز، إن الاتحاد سيضع منهجاً يهدف لتكثيف التدريبات من خلال معسكرات تدريبية جيدة والاستفادة من الخبرات الخارجية التي من الممكن ان تسهم في صقل مهارات اللاعبين وتمكنهم من التنافس في بطولات عربية قارية ودولية.

وأضاف أن العراق يمتلك مواهب قادرة على التفوق في مختلف البطولات، إذا ما لاقت إعداداً وتدريباً ملائمين.

وأكد عبد الرحيم، أن المدرب الايراني اصيل يعد من بين ابرز مدربي ايران وسيباشر بعمله وإعداد المنتخب الوطني بشكل لائق في المحافل الدولية المقبلة .

وختم ان رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي وأعضاء المكتب التنفيذي حضروا توقيع العقد الذي ابرم ببغداد اليوم .