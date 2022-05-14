الايرانية ياري تعلن تشكيلة المنتخب العراقي بكرة الصالات

شفق نيوز/ أنهت مدربة المُنتخب العراقي لكرة الصالات للسيدات، الإيرانية شاهناز ياري، يوم السبت، الاختبارات التي استمرت ثلاثةَ أيامٍ متتالية، وبواقع وحدتين تدريبيتين صباحية ومسائية.

وفي اختتام الاختبارات أعلنت المُدربة اختيارَ قائمة ضمت (22) لاعبةً وقعَ عليهن الاختيار من بين (30) لاعبةً شاركن في الاختبارات.

وضمت القائمةُ، التي نالت ثقةَ مدربة المنتخب، الإيرانية شاهناز ياري، (اللاعبات نور صباح جميل وفائزة جلال محمد وشاجوان جبار مصطفى وخلات أسعد مصطفى ونادية فاضل عبد الأمير وزينب عباس كاظم وتبارك الرحمن مؤيد جاسم وسماح إبراهيم حميد وغفران صادق مهدي ودريا به هره دارا محمد وشوخان نور الدين صدر الدين وبيريفان جلال رشيد وشيلان عبد الله محمد وسارا عبد الله محمد وميس مهدي حسن وديرين محمد ملا بكر وروجين سعد شرهان ولنيا صديق صالح وسميرة رؤوف صالح وطيبة سليم عبد المجيد وهدى مخيف حمزة وطيبة نعيم داخل".

وقالت المدربةُ ياري إن "المنتخب سيدخل معسكراً داخلياً مغلقاً لتَكثيفِ الوحدات التدريبيّة، ثم يتبعه معسكرٌ خارجي مع خوضِ عددٍ من المبارياتِ الودية للوقوفِ على الصورةِ النهائيّة والجاهزيّة التامة لاختيار أفضل (14) لاعبةً لخوضِ منافساتِ بطولة غرب آسيا التي ستنطلقُ في مدينةِ جدة السعوديّة منتصف الشهر المُقبل".

وعبّرت ياري عن تفاؤلها بمستقبلِ كرة القدم النسويّة في العراق، مبينة ان "اللاعبات اللواتي شاهدتهن في الاختباراتِ يمتلكن قدراتٍ جيدةً من المهاراتِ الفنية والإمكاناتِ البدنية، وإن مهمتي تكمنُ في تطوير اللاعبات من أجل الوصولِ لمستوياتٍ عالية".

واختتمت مدربةُ المنتخب العراقي حديثها بالقول، إن "هناك استعدادًا كبيراً لدى اللاعباتِ للتطور، وهذا ما نصبو إليه من أجل بناء منتخبٍ ينافس مستقبلاً، وأيضا السعي لبناءِ قاعدةٍ جيدةٍ لكرةِ القدم النسويّة".