الايرانية فائزة آزاد فلاح مدرباً لمنتخب العراق بالرماية

شفق نيوز/ وقع الاتحاد العراقي المركزي للرماية اليوم الخميس عقداً تدريبياً مع المدربة الايرانية فائزة آزاد فلاح لتدريب المنتخب الوطني العراقي للرماية في فعالية البندقية الهوائية.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للرماية صبيح مراد لوكالة شفق نيوز؛ ان "التعاقد مع مدربة على مستوى عال هي خطوة ستشكل إضافة مطلوبة للرماية العراقية وتطورها بشكل أفضل".

واكد على "ضرورة تعاون إتحاد اللعبة مع المدربة الجديدة وسيتم تأمين لها الاقامة الملائمة ليتسنى لها النجاح بمهمتها وخلق قاعدة مميزة من المواهب والخامات الواعدة".

وثمن دور اللجنة الاولمبية العراقية متمثلة برئيسها رعد حمودي ان لدعمها الاتحادات الوطنية من خلال إبرام التعاقدات مع الكفاءات التدريبية الأجنبية.