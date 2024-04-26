الاولمبي العراق يضرب موعدا مع الساموراي الياباني في نصف نهائي كأس آسيا

شفق نيوز/ تأهل المنتخب الاولمبي العراقي الى دور النصف النهائي بفوزه على نظيره الفيتنامي بهدف وحيد دون رد لفيتنام ضمن الدور ربع النهائي لبطولة كأس آسيا دون 23 عاماً.

واحتضن ملعب الجنوب المونديالي في مدينة الوكرة القطرية المباراة التي تجري في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء. وسيلاقي العراق نظيره الياباني في دور نصف النهائي.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف. وفي الشوط الثاني سجل العراق هدفه من ركلة نفذها بنجاح اللاعب علي جاسم في الدقيقة 64.

وشهدت المباراة طرد لاعب منتخب فيتنام في الدقيقة 90 لتعمده اللعب الخطر ضد لاعب المنتخب الاولمبي العراقي علي جاسم ليكمل فيتنام المباراة بعشرة لاعبين سيما بعد أن منح حكم اللقاء 10 دقائق وقت اضافي.