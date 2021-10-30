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الاولمبي العراقي يؤكد جهوزيته للقاء الحسم امام البحرين

Category: ريـاضة

Date: 2021-10-30T09:44:17+0000
الاولمبي العراقي يؤكد جهوزيته للقاء الحسم امام البحرين

شفق نيوز/ يخوض المنتخب الأولمبي العراقي لكرة القدم، يوم غد الاحد، مباراة حاسمة امام اصحاب الارض منتخب البحرين الأولمبي في اختتام مباريات المجموعة الثالثة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات آسيا تحت 23 عاماً.

وقال المدرب المساعد للمنتخب عباس عبيد لوكالة شفق نيوز ، إن المنتخب جاهز وبحالة جيدة، مبيناً أن اللاعبين عازمون لتحقيق نتيجة ايجابية في لقاء يوم غد الذي يعد حاسماً لتأهل منتخبنا لنهائيات آسيا تحت 23 عاماً .

وأضاف أن الفريق العراقي يواصل تدريباته بهمة عالية في البحرين، تحضيراً لمباراة منتخب البحرين الأولمبي غداً في اختتام مباريات المجموعة الثالثة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات آسيا تحت 23 عاماً.

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