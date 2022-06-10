الاولمبي العراقي يواجه الأوزبكي بالأخضر.. سوكوب: لن نخافهم

شفق نيوز/ تقرر أن يرتدي المنتخب العراقي الأولمبي لكرة القدم زيه باللون الأخضر الكامل، وحارس المرمى باللون الأحمر، وذلك للقائه مع ونظيره الأوزبكي في ربع نهائي بطولةِ كأس آسيا دون ٢٣ عاماً التي ستقام غداً السبت في الساعةِ السابعة مساءً.

وقال المدير الفنيّ للمنتخبِ الأولمبي، ميروسلاف سوكوب، في المؤتمرِ الصحفي الذي يسبق المباراةَ إن "مواجهة المُنتخب الأوزبكي على أرضه وبين جماهيره بلا شكٍ ستكون صعبةً، ولكننا نؤمن بحظوظنا في تحقيقِ النتيجة المطلوبة التي تؤهلنا إلى الدورِ المقبل".

وأضاف "نحن لا نخافُ المنتخبَ الأوزبكي على الرغم من جودةِ لاعبيه التي ظهرت من خلال نتائجه في البطولة، كون لاعبينا يؤمنون بأن النتيجة تأتي انعكاساً طبيعياً لما يقدمه اللاعبُ على أرضيةِ الملعب".

وتابع "أنا المسؤولُ عن خياراتي في أي تشكيلٍ يخوض المباريات كوني في المحصلةِ النهائيّة مَن سيتحمل النتائج إذا كانت سلبيةً أم إيجابية، ومن الطبيعي أن يتحدثَ الجمهورُ والإعلام عن كل ما يخصُ اللاعبين والأداء، ولكنه شخصياً هو مَن يتعامل مع اللاعبين عن قربٍ ويعرف كلَ صغيرةٍ وكبيرة تخصهم.

واختتمَ سوكوب حديثه قائلاً: درسنا النهجَ الفنيّ الذي يعتمده منافسُ الغد عبر مبارياته السابقة، وشخّصنا مواطنَ القوة والضعف، وسنضع الأسلوبَ المناسب للمواجهةِ بغية الخروجِ بنتيجةٍ إيجابية للمرور إلى الدورِ المقبل.