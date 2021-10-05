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الاولمبي العراقي يواجه الإمارات غداً بالقميص الأخضر

Category: ريـاضة

Date: 2021-10-05T14:44:23+0000
الاولمبي العراقي يواجه الإمارات غداً بالقميص الأخضر

شفق نيوز/ عقدت اللجنة المنظمة لبطولة غرب آسيا المقامة في السعودية، اليوم الثلاثاء، مؤتمراً فنياً وصحفياً اليوم قبل لقاء المنتخب الأولمبي العراقي أمام نظيره الإماراتي المقرر يوم غد.

وسيرتدي المنتخب العراقي الزي الأخضر أمام منتخب الإمارات الأولمبي في ثاني مبارياته ضمن بطولة غرب آسيا لحساب المجموعة الثانية في المباراة التي ستقام يوم غدٍ الأربعاء.

وحققَ منتخبنا الأولمبي لكرة القدم فوزه الأول على منتخب فلسطين بهدفٍ من دون رد في افتتاح بطولة غرب آسيا لحساب المجموعة الثانية في المباراة التي أقيمت مساء أمس الاثنين على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام.

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