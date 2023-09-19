الاولمبي العراقي يواجه المغرب والأرجنتين ودياً خلال "فيفا دي"

شفق نيوز/ أكد عضو الجهاز الفني للمنتخب الاولمبي العراقي لكرة القدم أن الاولمبي سيجري مباراتين وديتين في المغرب.

وقال مدرب حراس المنتخب الأولمبي صالح حميد لوكالة شفق نيوز؛ ان "منتخبنا الأولمبي سيخوض وديتين في المغرب شهر تشرين الاول المقبل ضمن التوقف الدولي (فيفا دي) الذي حدده فيفا".

واضاف ان "المنتخب سيواجه نظيره المغربي في الحادي عشر من تشرين الأول ويقابل المنتخب الاولمبي الأرجنتيني في الرابع عشر من الشهر ذاته".

واشار الى ان "الكابتن راضي شنيشل مدرب المنتخب ينتظر عودة رئيس الاتحاد عدنان درجال من اسبانيا لوضع الخطوط العريضة حول تحديد موعد التجمع والاستعداد للمباراتين".

ولفت الى ان "الاتحاد يسعى لتأمين مباريات على مستوى عال للمنتخب الأولمبي قبل الدخول في المنافسات الاسيوية".

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وضع الاولمبي العراقي في المستوى الثاني الى جانب منتخبات أستراليا، فيتنام، كوريا الجنوبية.

وتأهل الاولمبي العراقي لنهائيات اسيا بعد ان جمع 7 نقاط من فوزين وتعادل، ونفس النقاط حصل عليها المنتخب الكويتي، إلا أن فارق الأهداف حسم الصدارة لصالح المنتخب العراقي.