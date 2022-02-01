الاولمبي العراقي ينهي معسكره التدريبي في تركيا بتعادل سلبي وديّ

شفق نيوز/ أنهى المنتخب الأولمبي العراقي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، معسكره التدريبي في تركيا بالتعادل السلبي من دون اهداف في مباراته الودية مع فريق ديار بكر سبورت.

وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان الملاك التدريبي للمنتخبِ أشرك جميع اللاعبين في المباراة من أجل تحقيق الفائدة الفنيّة.

وكان المنتخب الأولمبي اجرى آخر وحدة تدريبيّة له قبل خوضهِ مباراته الوديّة أمام فريقِ ديار بكر التركي، ضمن معسكره التدريبي المُقام في أنطاليا التركية، والذي يختتم يوم غد الأربعاء .

وأكد الملاك التدريبي للمنتخب أن الفائدة الفنيّة المُتحققة من المعسكر وخوض المبارياتِ الوديّة كانت كبيرةً، وساهمت بزيادةِ الانسجام بين اللاعبين.