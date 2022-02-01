سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الاولمبي العراقي ينهي معسكره التدريبي في تركيا بتعادل سلبي وديّ

Category: ريـاضة

Date: 2022-02-01T18:15:17+0000
الاولمبي العراقي ينهي معسكره التدريبي في تركيا بتعادل سلبي وديّ

شفق نيوز/ أنهى المنتخب الأولمبي العراقي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، معسكره التدريبي في تركيا بالتعادل السلبي من دون اهداف في مباراته الودية مع فريق ديار بكر سبورت.

وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان الملاك التدريبي للمنتخبِ أشرك جميع اللاعبين في المباراة من أجل تحقيق الفائدة الفنيّة.

وكان المنتخب الأولمبي اجرى آخر وحدة تدريبيّة له قبل خوضهِ مباراته الوديّة أمام فريقِ ديار بكر التركي، ضمن معسكره التدريبي المُقام في أنطاليا التركية، والذي يختتم يوم غد الأربعاء .

وأكد الملاك التدريبي للمنتخب أن الفائدة الفنيّة المُتحققة من المعسكر وخوض المبارياتِ الوديّة كانت كبيرةً، وساهمت بزيادةِ الانسجام بين اللاعبين.

related

الأولمبي العراقي يخسر مباراته الودية الثانية أمام نظيره الإماراتي

Date: 2021-09-06 18:14:25
الأولمبي العراقي يخسر مباراته الودية الثانية أمام نظيره الإماراتي

الأولمبي العراقي يفوز بهدفين دون رد في ثاني مبارياته الودية

Date: 2022-01-29 17:35:39
الأولمبي العراقي يفوز بهدفين دون رد في ثاني مبارياته الودية

أدفوكات يستدعي لاعباً من الأولمبي للمنتخب العراقي

Date: 2021-11-03 19:16:17
أدفوكات يستدعي لاعباً من الأولمبي للمنتخب العراقي

ملعب "المدينة" يحتضن لقاء ودياً للمنتخب العراقي وأندية سعودية وقطرية ترصد ثلاثة لاعبين

Date: 2022-01-05 11:08:18
ملعب "المدينة" يحتضن لقاء ودياً للمنتخب العراقي وأندية سعودية وقطرية ترصد ثلاثة لاعبين

تشكيلة المنتخب الاولمبي العراقي امام فلسطين

Date: 2021-10-04 11:50:45
تشكيلة المنتخب الاولمبي العراقي امام فلسطين

اياد بنيان: دخول الجمهور لملعب البصرة لم يحسم والقرار الأخير لخلية الازمة

Date: 2021-01-24 07:50:46
اياد بنيان: دخول الجمهور لملعب البصرة لم يحسم والقرار الأخير لخلية الازمة

الأسبوع المقبل.. الإعلان عن قائمة الأولمبي للمعسكر الداخلي

Date: 2021-07-20 17:11:59
الأسبوع المقبل.. الإعلان عن قائمة الأولمبي للمعسكر الداخلي

الاولمبي العراقي يستدعي 7 لاعبين محترفين لوديتي الإمارات

Date: 2021-08-30 15:16:01
الاولمبي العراقي يستدعي 7 لاعبين محترفين لوديتي الإمارات