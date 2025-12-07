الاولمبي العراقي ينتصر على نظيره العماني بثنائية نظيفة في بطولة كأس الخليج

شفق نيوز - الدوحة

تمكن المنتخب الاولمبي العراقي، يوم الأحد ، من تحقيق الفوز على منتخب سلطنة عُمان بنتيجة 2-0 ضمن الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج لمنتخبات دون 23 عاماً.

وانطلقت المباراة عند الساعة الـ 3:00 عصراً بتوقيت العاصمة العراقية بغداد على الملعب الثاني في "أسباير زون" بالعاصمة القطرية الدوحة .

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون اهداف، وفي الشوط الثاني سجل منتخب العراق هدفه من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب اموري فيصل، واضاف العراق هدفه الثاني قبل انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بـ10 دقائق عن طريق ايمن لؤي.

ويلعب الأولمبي العراقي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات سلطنة عمان والإمارات واليمن. وتُعد البطولة إحدى أهم بطولات الفئات السنية في المنطقة.

وخسر المنتخب الأولمبي العراقي، يوم الخميس الماضي، أمام نظيره اليمني 2-1، في مشواره الأول ببطولة كأس الخليج تحت سن 23 عاما التي تستضيفها قطر.