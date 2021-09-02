الاولمبي العراقي يلاقي نظيره الاماراتي بمباراتين في الفجيرة

شفق نيوز/ وصل المنتخب الاولمبي العراقي، يوم الخميس، إلى امارة الفجيرة في دولة الامارات المتحدة لخوض مباراتين وديتين امام نظيره الاماراتي يومي الرابع والسادس من الشهر الحالي.

وضمت قائمة المنتخب الأولمبي العراقي، (25) لاعباً، هم كل من عماد عيسى (زاخو) وحسن أحمد (الكرخ) ونديم نادر (فالكينبري السويدي) لحراسة المرمى، ومتين صالح (بروندبي الدنماركي) ويوهان زيتونة (اتلانتي المكسيكي) ومحمد الباقر كريم (الديوانية) وعباس ياس (الميناء) وزيد تحسين (الطلبة)، وحسن رائد ومنتظر عبد الأمير (القوة الجوية) ومنتظر محمد جبر وأحمد سرتيب (الزوراء)، ووكاع رمضان وعلي محسن (النفط) وصادق زامل وعمار غالب (الشرطة) ومصطفى وليد وحسن عبد الكريم (الكرخ) ومؤمل عبد الرضا ورضا فاضل (أمانة بغداد) وأثير صالح (الصناعة)، وحسن صادق (الخريطيات القطري) وزيدان إقبال (مانشستر يونايتد تحت 23 عاماً) وهيران أحمد (ثون السويسري) ويوسف زيتونة (ابولنيا الألباني).

وأنهى المنتخب العراقي الأولمبي معسكره التدريبي في تركيا والذي استمر أحد عشر يوماً، وغادر عبر مطار أسطنبول إلى الإمارات لخوض مباراتين وديتين في إمارة الفجيرة، تحضيراً لبطولة غرب آسيا والتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات آسيا تحت 23 عاماً.