سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الاولمبي العراقي يلاقي فلسطين بالزي الابيض في افتتاح بطولة غرب اسيا بالسعودية

Category: ريـاضة

Date: 2021-10-03T13:48:49+0000
الاولمبي العراقي يلاقي فلسطين بالزي الابيض في افتتاح بطولة غرب اسيا بالسعودية

شفق نيوز/ اعلنت اللجنة المنظمة لبطولة اتحاد غرب آسيا تحت 23 سنة المقامة في السعودية، يوم الاحد، ان المنتخب الاولمبي العراقي سيرتدي الزي الابيض خلال لقائه بالمنتخب الفلسطيني.

وذكرت اللجنة خلال المؤتمرين الفني والصحفي المشتركين، تابعته وكالة شفق نيوز، ان مباريات المجموعة الثانية في بطولة غرب اسيا ستنطلق يوم غد الاثنين بمباراة المنتخبين الاولمبيين العراقي والفلسطيني.

ووصل وفد المنتخب الأولمبي العراقي لكرة القدم، مساء امس السبت، إلى مدينة الدمام في المملكة العربية السعودية للمشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا التي ستنطلق غد الاثنين.

واستغرقت رحلة المنتخب الاولمبي من العاصمة بغداد إلى الدمام 14 ساعة، ثماني ساعات ترانزيت بمطار حمد الدولي بالدوحة.

related

كوردستان تحتضن معسكراً لمنتخب الشباب السلوي استعداداً لغرب آسيا

Date: 2019-11-18 14:23:04
كوردستان تحتضن معسكراً لمنتخب الشباب السلوي استعداداً لغرب آسيا

المنتخب الأولمبي العراقي يعسكر في تركيا ويلاعب الإمارات ودياً

Date: 2021-08-16 07:10:33
المنتخب الأولمبي العراقي يعسكر في تركيا ويلاعب الإمارات ودياً

أربيل.. منتخب شباب العراق يبدأ رحلة استعداداته لبطولة غرب آسيا

Date: 2021-08-23 10:19:09
أربيل.. منتخب شباب العراق يبدأ رحلة استعداداته لبطولة غرب آسيا

تعرف على مباريات العراق في غرب اسيا وقائمة المنتخب الاولمبي

Date: 2021-09-30 06:26:35
تعرف على مباريات العراق في غرب اسيا وقائمة المنتخب الاولمبي

لاعبو الزوراء يغيبون عن أول تجمع لمنتخب العراق استعداداً لغرب آسيا

Date: 2019-07-22 16:32:58
لاعبو الزوراء يغيبون عن أول تجمع لمنتخب العراق استعداداً لغرب آسيا

بعد رحلة دامت 14 ساعة.. الأولمبي العراقي يصل الدمام للمشاركة في بطولة غرب آسيا

Date: 2021-10-02 16:03:37
بعد رحلة دامت 14 ساعة.. الأولمبي العراقي يصل الدمام للمشاركة في بطولة غرب آسيا

كاتانيتش يعلن قائمة العراق لبطولة غرب آسيا

Date: 2019-07-22 21:54:42
كاتانيتش يعلن قائمة العراق لبطولة غرب آسيا

درجال يدعو المدرب التشيكي للارتقاء بمستوى المنتخب الاولمبي العراقي

Date: 2021-06-13 16:43:36
درجال يدعو المدرب التشيكي للارتقاء بمستوى المنتخب الاولمبي العراقي