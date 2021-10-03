الاولمبي العراقي يلاقي فلسطين بالزي الابيض في افتتاح بطولة غرب اسيا بالسعودية

شفق نيوز/ اعلنت اللجنة المنظمة لبطولة اتحاد غرب آسيا تحت 23 سنة المقامة في السعودية، يوم الاحد، ان المنتخب الاولمبي العراقي سيرتدي الزي الابيض خلال لقائه بالمنتخب الفلسطيني.

وذكرت اللجنة خلال المؤتمرين الفني والصحفي المشتركين، تابعته وكالة شفق نيوز، ان مباريات المجموعة الثانية في بطولة غرب اسيا ستنطلق يوم غد الاثنين بمباراة المنتخبين الاولمبيين العراقي والفلسطيني.

ووصل وفد المنتخب الأولمبي العراقي لكرة القدم، مساء امس السبت، إلى مدينة الدمام في المملكة العربية السعودية للمشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا التي ستنطلق غد الاثنين.

واستغرقت رحلة المنتخب الاولمبي من العاصمة بغداد إلى الدمام 14 ساعة، ثماني ساعات ترانزيت بمطار حمد الدولي بالدوحة.