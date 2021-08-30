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الاولمبي العراقي يلاعب نادياً كويتياً في ختام معسكر تركيا

Category: ريـاضة

Date: 2021-08-30T17:48:24+0000
الاولمبي العراقي يلاعب نادياً كويتياً في ختام معسكر تركيا

شفق نيوز/ يخوض المنتخب الأولمبي العراقي لكرة القدم، يوم غدٍ الثلاثاء، مباراته الودية الثالثة في ختام معسكره التدريبي في مدينة ازميت التركية والذي أستمر لمدة عشرة ايام.

وستكون المباراة الثالثة للمنتخب الاولمبي أمام نادي الساحل الكويتي يوم غدٍ الثلاثاء في تمام الساعة الرابعة عصراً.

وخاض المنتخب الأولمبي العراقي مباراتين وديتين الجمعة الماضي، امام منتخب ليبيا والتي خسرها بثلاثة اهداف لهدفين، والثانية أمام فريق نيغدة انادول التركي والتي خسرها بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، حيث أشرك الملاك التدريبي جميع اللاعبين بواقع تشكيلة لكل مباراة.

وسيغادر وفد المنتخب الاولمبي ، مساء يوم الأربعاء، إلى الامارات لملاقاة منتخب الامارات الاولمبي في الرابع والسادس من الشهر المقبل تحضيراً للاستحقاقات المقبلة.

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