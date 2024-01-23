الاولمبي العراقي يقسو على مضيفه الإماراتي برباعية نظيفة ودياً

شفق نيوز/ تمكن المنتخب الاولمبي العراقي من تحقيق الفوز على نظيره الإماراتي بنتيجة 4 - 0 بمباراته الودية الثالثة التي جرت في ملعب النصر بمدينة دبي مساء اليوم الثلاثاء.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الاولمبي العراقي بهدف دون مقابل جاء عن طريق اللاعب حسين عبدالله اللاوندي عند الدقيقة 20 .

وفي الشوط الثاني جاء هدف التقدم الثاني للاولمبي العراقي عن طريق منتظر محمد في الدقيقة 70، وسجل الاولمبي العراقي هدفه الثالث عن طريق اللاعب عمر مجباس في الدقيقة 89.

وختم الاولمبي العراقي النتيجة بهدف رابع جاء عن طريق حسن خالد بالدقيقة 90+1.

وكان المنتخب الأولمبي العراقي فاز على نظيره المصري بهدف دون رد في مباراته الودية الثانية، كما فاز على فريق fc akron، أحد أندية الدرجة الأولى بالدوري الروسي، بهدفين من دون مقابل في المباراة الودية الأولى التي خاضها بمعسكره التدريبي في الامارات استعداداً للبطولة كأس آسيا تحت 23 سنة.