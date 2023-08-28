الاولمبي العراقي يفوز على نظيره اليمني بثلاثية نظيفة في لقاء ودي

شفق نيوز/ تمكن المنتخب العراقي الاولمبي من تحقيق الفوز على نظيره اليمني بنتيجة 3-0 في مباراة ودية جرت على ملعب البصرة الدولي ضمن تحضيراً لتصفيات آسيا.

وانتهى الشوط الاول بتقدم الاولمبي العراقي بهدفين دون رد لضيفه اليمني، سجل المنتخب العراقي هدفه الأول في الدقيقة 24 ، وسجل ذو الفقار يونس بالدقيقة 41 الهدف الثاني للاولمبي العراقي، وفي الشوط الثاني اضاف حسين عبد الله لاوندي هدفاً ثالثاً للعراق في الدقيقة 89 من عمر اللقاء.

وكان المنتخب الأولمبي العراقي لكرة القدم، فاز الاثنين الماضي، أولى مواجهاته الودية الاولى، على نظيره السوداني 4-2 ، بينما تعادل الفريقان في الودية الثانية 1-1.

ووقع منتخب العراق الاولمبي في تصفيات كأس آسيا لكرة القدم تحت 23 سنة، في المجموعة السادسة إلى جانب الكويت وتيمور الشرقية ومكاو، وستقام تصفيات المجموعة في الكويت خلال الفترة من 6 إلى 12 أيلول المقبل.