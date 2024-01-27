الاولمبي العراقي يفوز على منتخب توغو في مباراة ودية

شفق نيوز/ فاز المنتخب الأولمبي العراقي لكرة القدم، اليوم السبت، على منتخب توغو الأولمبي 2-3 في مباراة تجريبية استعداداً للبطولة الآسيوية المقبلة.

انتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب العراقي بهدف دون رد جاء في الدقيقة 36 عن طريق كرار علي، وفي الشوط الثاني أضاف منتخب العراق الاولمبي هدفين عن طريق حسين عبد الله لاوندي في الدقيقة 68 والدقيق 90+4.

ووضعت قرعة كأس آسيا تحت 23 سنة منتخب العراق في المجموعة الثالثة الى جانب السعودية وتايلند و طاجيكستان.

وتنطلق منافسات البطولة في شهر نيسان من العام المقبل في قطر، وبموجب نظام البطولة يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى بشكل مباشر لأولمبياد باريس 2024، فيما يخوض الرابع الملحق.