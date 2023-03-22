الاولمبي العراقي يفوز على فيتنام بثلاثية في بطولة الدوحة الدولية

شفق نيوز/ تمكن المنتخب الاولمبي العراقي من تحقيق فوزه الأول على حساب منتخب فيتنام الأولمبي بنتيجة 3-0، وذلك في مستهل مشواره ببطولة الدوحة الدولية التي تحتضنها قطر، في ملعب ثاني بن جاسم في نادي الغرافة.

انتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الاولمبي العراقي بهدف دون رد جاء من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب علي باسم الموسوي في الدقيقة 45+1، وشهدت الدقيقة 22 من الشوط الاول طرد لاعب منتخب فيتنام فو تين لون بعد اعاقته لاعب المنتخب العراقي نهاد محمد وهو في حالة انفراد ليكمل الفيتناميون اللقاء بعشرة لاعبين.

وفي الشوط الثاني جاء الهدف الثاني للاولمبي العراقي بإمضاء احمد مكنزي في الدقيقة 59 من عمر اللقاء، وفي الدقيقة 85 سجل المنتخب الاولمبي العراقي هدفه الثالث عبر رأسية جميلة من قبل اللاعب ذو الفقار يونس.