الاولمبي العراقي يفوز على عُمان ويحتل المركز الخامس في بطولة الدوحة الدولية

شفق نيوز/ تمكن المنتخب الاولمبي العراقي من تحقيق الفوز على نظيره العماني بنتيجة 1-0 والحصول على المركز الخامس في منافسات بطولة الدوحة الدولية للمنتخبات الاولمبية دون 23 عاماً.

وانتهى الشوط الاول بين الفريقين بالتعادل السلبي من دون اهداف ، وفي الشوط الثاني سجل الاولمبي العراقي هدفه في الدقيقة 77 عن طريق اللاعب حسين عبدالله.

وانطلقت المباراة عند الساعة (11:30) من مساء اليوم الثلاثاء في ملعب حمد الكبير بالنادي العربي في ختام بطولة الدوحة الدولية لمنتخبات دون 23 عاماً.