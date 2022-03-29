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الاولمبي العراقي يفوز على تايلند ببطولة دبي الدولية

Category: ريـاضة

Date: 2022-03-29T14:13:51+0000
الاولمبي العراقي يفوز على تايلند ببطولة دبي الدولية

شفق نيوز/ فاز المنتخب الاولمبي العراقي على نظيره التايلندي، يوم الثلاثاء، في بطولة دبي الدولية الودية.

وانتهى الشوط الاول بالتعادل الايجابي 1-1، وسجل للعراق اللاعب الكسندر اوراها في الدقيقة 16، فيما سجل المنتخب التيايلندي هدف التعادل قبل صافرة الحكم معلنا عن نهاية الشوط الاول بثواني.

وفي الشوط الثاني سجل الاولمبي العراقي هدفاً قاتلاً عن طريق وكاع رمضان بالدقيقة الاولى المحتسبة بدل الوقت الضائع.

وجرت المباراة في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت بغداد.

وكان المنتخب الأولمبي العراقي استهل مشاركته في بطولة دبي الدولية بتعادل سلبي 0-0 امام منتخب فيتنام الاولمبي، ومني بخسارته الاولى امام نظيره السعودي بنتيجة 2-1 في البطولة.

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