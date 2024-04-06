الاولمبي العراقي يفقد خدمات 4 لاعبين دوليين في بطولة آسيا المؤهلة إلى باريس

شفق نيوز/ أكد المدرب المساعد للمنتخب الأولمبي نزار اشرف يوم السبت، رفض اندية المحترفين الاربعة تفريغ لاعبيها الى الأولمبي العراقي للمشاركة في بطولة آسيا تحت 23 عاماً.

وقال أشرف لوكالة شفق نيوز ان "اندية المحترفين الاربعة (زيدان إقبال وعلي الحمادي وآدم طالب وماركو فرج ويوسف أمين) رفضت رسمياً وبشكل نهائي تفريغ لاعبيها بشكل رسمي بعد أن كان يعول عليهم المدرب راضي شنيشل في مهمته الاسيوية المؤهلة لاولمبياد باريس 2024".

وأضاف "لقد تم تعويض اللاعبين الأربعة المحترفين بلاعبين من الدوري المحلي وجاهزين لبطولة آسيا التي ستنطلق في قطر يوم 15 من الشهر الحالي".

ومن المؤمل ان يتوجه الاولمبي العراقي الى العاصمة القطرية الدوحة يوم غد الأحد من أجل الدخول في معسكر تدريبي قصير استعدادا للمشاركة في بطولة نهائيات آسيا والتي ستنطلق منتصف الشهر الحالي.

وسيواجه الاولمبي العراقي نظيره الياباني ودياً في قطر يوم 11 من نيسان/ أبريل الحالي قبل الدخول بمنافسات اسيا المؤهلة الى باريس 2024.