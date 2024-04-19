الاولمبي العراقي يضرب بقوة ويسحق نظيره الطاجيكي برباعية في كأس آسيا

شفق نيوز/ نجح المنتخب الأولمبي العراقي، اليوم الجمعة، من تحقيق الفوز على نظيره الطاجيكستاني بنتيجة 4-2في ثاني مواجهاته ضمن منافسات كأس آسيا تحت 23 سنة المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

وجرت المباراة على ملعب الجنوب المونديالي في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت بغداد.

انتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الاولمبي العراقي بهدفين لهدف لطاجيكستان جاء الهدف الاول عن طريق منتظر محمد في الدقيقة 14 ، وأضاف العراق هدفه الثاني من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب علي جاسم في الدقيقة 22 ، وفي الدقيقة 45+8 سجل طاجيكسان هدف التقليص من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني سجل منتخب العراق هدفه الثالث عن طريق اللاعب حسن خالد من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 56 ، واضاف كرار سعد هدفاً رابعاً للمنتخب العراقي في الدقيقة 87 ، وفي الدقيقة 90+3 سجل طاجيكستان هدفع الثاني.