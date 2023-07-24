الاولمبي العراقي يستعد لإعلان قائمته لتصفيات آسيا ويخوض مباريات ودية

شفق نيوز/ أكد مدرب منتخب العراق الاولمبي راضي شنيشل، يوم الإثنين، أن قائمة لاعبي المنتخب لتصفيات آسيا ستعلن اليوم او غدا الثلاثاء.

وقال شنيشل لوكالة شفق نيوز، إنه "وملاكه التدريبي سيجتمعون اليوم مع الاتحاد لآخر مرة قبل اصدار القائمة النهائية لاسماء لاعبي المنتخب الذين سيخوضون منافسات التصفيات الاسيوية المؤهلة لنهائيات القارة التي تنطلق في السادس من ايلول المقبل".

واضاف انه "وضع عدداً من اهم الاسماء التي ستمثل الاولمبي بمشواره المهم المقبل وسيتم الاعلان عنها بشكل رسمي مساء اليوم او يوم غد الثلاثاء، مبينا ان القائمة شملت لاعبين من منتخب الشباب ولاعبين يلعبون في الاندية العراقية ولاعبين محترفين في دوريات خارجية مختلفة".

وبين ان "المنتخب سيدخل معسكرين تدريبيين في شهر اب المقبل، الاول داخلي في البصرة والثاني خارجي في تركيا، مبينا انه "طلب من الاتحاد اقامة مباريات مع منتخبات على مستوى عال بغية تجهيز اللاعبين بشكل جيد والوقوف على المستوى العام للمنتخب، لا سيما ان المنافسات الاسيوية المقبلة ستكون مهمة للتأهل الى النهائيات".

واشار الى انه "اختار ان يكون المعسكر الاول في البصرة لقربها من دول الخليج والكويت وبالامكان اقامة مباريات ودية مع منتخبات قريبة"، لافتا الى ان "خوض مباريات مع فرق اوربية مكلفة كونها تطلب مبالغ باهظة، لكن الاتحاد لم يقصّر بهذا الجانب وانه فتح قنوات الاتصال مع فرق قوية نأمل ان نواجه عدداً منها اذا سنحت الفرصة".

وكان الملاك التدريبي عقد اجتماعاً تداولياً يوم امس الأحد بمقر الاتحاد، وتناول خلال الاجتماع مناقشة اسماء قائمة اللاعبين الذين تم اختيارهم ومشوار المنتخب ومتطلباته تحضيراً للمرحلة المقبلة.