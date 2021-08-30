الاولمبي العراقي يستدعي 7 لاعبين محترفين لوديتي الإمارات

شفق نيوز/ وجه مدرب المنتخب الاولمبي العراقي لكرة القدم، التشيكي ميروسلاف سوكوب، يوم الاثنين، الدعوة لسبعة لاعبين محترفين للتواجد مع المنتخب لخوض وديتي منتخب الامارات الاولمبي بالرابع والسادس من الشهر المقبل، ضمن تحضيراته للاستحقاقات المقبلة.

وقال المدير الإداري للمنتخب جليل صالح في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "سبعة لاعبين محترفين سيتواجدون في مباراتي منتخب الامارات الوديتين"، مؤكداً أن "المدرب كان لديه 15 لاعباً محترفاً في حساباته للتواجد مع المنتخب خلال الاستحقاقات المقبلة".

وأضاف ان "اللاعبين السبعة هم كل من: نديم عمر حارس مرمى (فالكينبيري السويدي)، ومتين صالح (بروندبي الدنماركي) تحت 21 عاما، ويوهان زيتونه (اتلانتي المكسيكي)، وحسن صادق موسى (الخريطيات القطري) وزيدان اقبال (مانشستر يونايتد) تحت 23 عاما، وهيران احمد ( ثون السويسري)، ويوسف زيتونه (ابولنيا الالباني)".

وأوضح المدير الاداري للمنتخب الاولمبي أن "هناك اسبابا جعلت عدم التحاق جميع اللاعبين بمعسكر الامارات، منها لاسباب ادارية وأخرى لعدم موافقة انديتهم فضلاً على اعتذار احد اللاعبين بالتواجد مع المنتخب".

واشار الى أن "اللاعبين المدعوين لديهم جواز سفر عراقي، باستثناء اللاعب هيران أحمد محترف ثون السويسري، والذي سيتم استحصال جواز سفر عراقي له عبر السفارة العراقية في الامارات، كون اللاعب لديه وثائق أصولية بالنسبة لوالديه اللذين يمتلكان جواز سفر عراقي".

وتابع صالح أن "المنتخب سيسافر مساء الاربعاء المقبل إلى الامارات، لخوض المباراتين الوديتين بالرابع والسادس من الشهر المقبل".