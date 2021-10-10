سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الاولمبي العراقي يخفق في بلوغ نهائي غرب آسيا بعد خسارته امام السعودية

Category: ريـاضة

Date: 2021-10-10T19:00:07+0000
الاولمبي العراقي يخفق في بلوغ نهائي غرب آسيا بعد خسارته امام السعودية

شفق نيوز/ أخفق المنتخب الاولمبي العراقي في بلوغه المباراة الختامية بعد خسارته اليوم الأحد، أمام نظيره السعودي بهدف دون رد في نصف نهائي غرب اسيا .

وخاض المنتخب الأولمبي مساء اليوم مباراة نصف نهائي بطولة غرب آسيا أمام نظيره السعودي على استاد الأمير محمد بن فهد المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً ، 

وسجل المنتخب السعودي الهدف الوحيد في اللقاء برأسية خالد عيسى الغنام في الدقيقة 49 من زمن اللقاء. 

ونزل الاولمبي العراقي بتشكيلة تألفت من حسن احمد لحراسة المرمى، وحسن رائد وعباس ياس و محمد الباقر للدفاع، وصادق زامل وزيدان إقبال ومنتظر محمد ومنتظر عبد الامير واحمد سرتيب ومؤمل عبد الرضا  للوسط، ورضا فاضل للهجوم.

وسيلاقي المنتخب العراقي نظيره السوري على المركزين الثالث والرابع بينما سيلاقي الاولمبي السعودي نظيره الأردني في المباراة الختامية.

وظهر المنتخب العراقي الأولمبيّ بالزي الأبيض الكامل في المباراة، بينما ظهر الاولمبي السعودي بالزي الأخضر .

related

الأولمبي العراقي ينهي معسكره التدريبي في كربلاء

Date: 2021-08-06 16:48:35
الأولمبي العراقي ينهي معسكره التدريبي في كربلاء

بمباراتين وديتين أمام الإمارات.. الأولمبي العراقي يستعد لبطولة غرب آسيا والتصفيات

Date: 2021-09-03 17:15:23
بمباراتين وديتين أمام الإمارات.. الأولمبي العراقي يستعد لبطولة غرب آسيا والتصفيات

شامل كامل: لا مدرب محلي للمنتخب الاولمبي العراقي

Date: 2021-05-25 10:48:07
شامل كامل: لا مدرب محلي للمنتخب الاولمبي العراقي

المنتخب الأولمبي العراقي يعسكر في تركيا ويلاعب الإمارات ودياً

Date: 2021-08-16 07:10:33
المنتخب الأولمبي العراقي يعسكر في تركيا ويلاعب الإمارات ودياً

الأولمبي العراقي يعزو أسباب خسارته الثقيلة أمام الإمارات لـ"ظروف صعبة"

Date: 2021-09-04 19:04:12
الأولمبي العراقي يعزو أسباب خسارته الثقيلة أمام الإمارات لـ"ظروف صعبة"

التشيكي ميروسلاف سوكوب مدرباً لمنتخب العراق الأولمبي

Date: 2021-06-13 11:28:40
التشيكي ميروسلاف سوكوب مدرباً لمنتخب العراق الأولمبي

الأولمبي العراقي يعسكر في ازمت التركية اليوم استعداداً للبطولات الآسيوية

Date: 2021-08-21 10:57:54
الأولمبي العراقي يعسكر في ازمت التركية اليوم استعداداً للبطولات الآسيوية

الأولمبي العراقي يخسر مباراته الودية الثانية أمام نظيره الإماراتي

Date: 2021-09-06 18:14:25
الأولمبي العراقي يخسر مباراته الودية الثانية أمام نظيره الإماراتي