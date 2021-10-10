الاولمبي العراقي يخفق في بلوغ نهائي غرب آسيا بعد خسارته امام السعودية

شفق نيوز/ أخفق المنتخب الاولمبي العراقي في بلوغه المباراة الختامية بعد خسارته اليوم الأحد، أمام نظيره السعودي بهدف دون رد في نصف نهائي غرب اسيا .

وخاض المنتخب الأولمبي مساء اليوم مباراة نصف نهائي بطولة غرب آسيا أمام نظيره السعودي على استاد الأمير محمد بن فهد المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً ،

وسجل المنتخب السعودي الهدف الوحيد في اللقاء برأسية خالد عيسى الغنام في الدقيقة 49 من زمن اللقاء.

ونزل الاولمبي العراقي بتشكيلة تألفت من حسن احمد لحراسة المرمى، وحسن رائد وعباس ياس و محمد الباقر للدفاع، وصادق زامل وزيدان إقبال ومنتظر محمد ومنتظر عبد الامير واحمد سرتيب ومؤمل عبد الرضا للوسط، ورضا فاضل للهجوم.

وسيلاقي المنتخب العراقي نظيره السوري على المركزين الثالث والرابع بينما سيلاقي الاولمبي السعودي نظيره الأردني في المباراة الختامية.

وظهر المنتخب العراقي الأولمبيّ بالزي الأبيض الكامل في المباراة، بينما ظهر الاولمبي السعودي بالزي الأخضر .