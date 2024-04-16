الاولمبي العراقي يخسر أمام تايلاند في مستهل مشواره بنهائيات كأس آسيا

شفق نيوز/ خسر المنتخب الأولمبي العراقي لكرة القدم أمام نظيره التايلاندي بنتيجة 2-0 بأولى مبارياته في النهائيات الآسيوية دون 23 سنة المؤهلة لأولمبياد باريس .

وجرت المباراة على استاد الجنوب المونديالي بمدينة الوكرة القطري عند الساعة السادسة والنصف مساءً .

وانتهى الشوط الاول بتقدم منتخب تايلاند بهدف دون مقابل جاء الهدف في الدقيقة 26 .

وفي الشوط الثاني سجل تايلاند هدفه الثاني في الدقيقة 64 لتبقى النتيجة على حالها حتى نهاية المباراة.

وشهد اللقاء طرد لاعب المنتخب العراقي نهاد محمد في الدقيقة 71 لتراكم البطاقات ليكمل المنتخب العراقي المباراة بعشرة لاعبين .