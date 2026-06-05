الاولمبي العراقي يخسر بخماسية أمام روسيا في لقاء ودي

شفق نيوز- أنطاليا

تعرض المنتخب الأولمبي العراقي، يوم الجمعة، لخسارة قاسية أمام منتخب روسيا 5-1 في أولى مبارياته الودية ضمن معسكره التدريبي المقام في مدينة أنطاليا التركية.

وجرت المباراة بين الفريقين عند الساعة الخامسة والنصف مساءً على أديم ملعب أنطاليا، ضمن استعدادات المنتخب للاستحقاقات المقبلة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب روسيا بهدف دون مقابل للاولمبي العراقي، حيث جاء الهدف في الدقيقة 45 عبر اللاعب بومو لوك.

وفي الشوط الثاني سجل المنتخب الروسي هدفه الثاني في الدقيقة (50)، بعد خطأ من حارس المنتخب الأولمبي العراقي ليث ساجد في ابعاد الكرة، ليستغلها المهاجم الروسي بنجاح ويودعها الشباك معلناً الهدف الثاني لمنتخب بلاده.

وأضاف منتخب روسيا هدفه الثالث عن طريق البديل بور داريف في الدقيقة 76، وسجل العراق هدف التقليص من كرة ثابتة سددها اللاعب حسين فاهم بقوة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 84، في حين سجل روسيا هدفه الرابع عن طريق كوم ساروب في الدقيقة 88، وقبل إطلاق الحكم صافرة نهاية اللقاء سجل روسيا هدفه الخامس في الدقيقة 90+1.

ويقيم المنتخب الأولمبي العراقي (تحت 23 عاماً) في معسكر تدريبي حالياً بمدينة أنطاليا التركية، تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة المدرب عماد محمد، وبمشاركة جميع اللاعبين المحليين والمحترفين في الأندية الخارجية.

وكانت بعثة المنتخب الأولمبي العراقي قد وصلت إلى مدينة أنطاليا التركية في 31 أيار/مايو الماضي لإقامة معسكر تدريبي استعداداً للاستحقاقات المقبلة.