الاولمبي العراقي يخسر امام نظيره العُماني

شفق نيوز/ خسر المنتخب الاولمبي العراقي امام نظيره العُماني بنتيجة 2-1 في مباراته الودية الاخيرة التي جرت ضمن معسكره التدريبي في البصرة قبل التوجه الى الكويت لخوض التصفيات الاسيوية.

جرت المباراة عند الساعة الثامنة، من مساء اليوم الخميس، على ملعب البصرة الدولي.

ويأتي اللقاء استعداداً لخوض منافسات التصفيات الاسيوية لمنتخبات تحت 23 عاماً التي تستضيفها الكويت ايلول المقبل.

انتهى الشوط الاول بالتعادل الايجابي بهدف واحد لكلا الفريقين احرز المنتخب الاولمبي اولا في مرمى نظيره العماني عن طريق زيد تحسين في الدقيقة السادسة، وعادل منتخب عمان النتيجة في الدقيقة 36 من كرة ثابتة نفذها اللاعب العماني من خارج منطقة الجزاء لترتطم بجدار لاعبي الاولمبي العراقي ويتغير مسار الكرة لتدخل مرمى المنتخب العراقي، وفي الشوط الثاني اضاف منتخب عمُان الاولمبي هدف التقدم الثاني في الدقيقة 84 لينهي اللقاء لصالحه بهدفين مقابل هدف للاولمبي العراقي.

وانهى المنتخبان العراقي والعماني تحضيراتهما مساء أمس الأربعاء في ملعب التدريب في المدينة الرياضية في البصرة استعدادا للقاء اليوم الودي.

وأوقعت قرعة تصفيات كأس آسيا للمنتخبات الاولمبية دون (23) عاماً، المنتخب الاولمبي العراقي في المجموعة (F) إلى جانب منتخبات الكويت وتيمور الشرقية ومكاو.