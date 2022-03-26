الاولمبي العراقي يخسر امام نظيره السعودي في بطولة دبي الدولية

شفق نيوز/ مني المنتخب الاولمبي العراقي بخسارته الاولى امام نظيره السعودي بنتيجة 2-1 في بطولة دبي الدولية الجارية احداثها في دولة الامارات.

وانتهى الشوط الاول بتقدم المنتخب العراقي بهدف دون مقابل جاء في الدقيقة 44 عن طريق اللاعب عمار غالب ، وفي الشوط الثاني تمكن منتخب السعودية الاولمبي من تسجيل هدفين ليحسم اللقاء لصالحه.

ونزل المنتخب الاولمبي العراقي بتشكيلة تألفت من ، لحراسة المرمى حسين جولي ، وللدفاع مارتن حداد ومحمد الباقر كريم وميرخاس دوسكي وحسين عمار ، ولخط الوسط هيران احمد ومنتظر محمد وعمار غالب والكسندر اوراها واحمد سرتيب وللهجوم وكاع رمضان .

وكان المنتخب الأولمبي العراقي استهل مشاركته في بطولة دبي الدولية بتعادل سلبي 0-0 امام منتخب فيتنام الاولمبي.