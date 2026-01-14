الاولمبي العراقي يخسر امام استراليا ويودع كاس اسيا تحت 23 عاماً

شفق نيوز- الرياض

خسر المنتخب الأولمبي العراقي أمام نظيره الأسترالي، اليوم الأربعاء، بنتيجة 2-1، في ختام منافسات المجموعة الرابعة ضمن الجولة الأخيرة من بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

وجرت المباراة عند الساعة 2:30 بعد الظهر على ملعب فيصل بن فهد في العاصمة الرياض.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، فيما شهد الشوط الثاني تسجيل المنتخب الأولمبي العراقي هدف التقدم عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح أموري فيصل في الدقيقة 63.

وفي الدقائق الأخيرة من اللقاء، تمكن المنتخب الأسترالي من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 90+3، قبل أن يضيف الهدف الثاني القاتل في الدقيقة 90+8، لينهي المواجهة لصالحه.

وشارك المنتخب العراقي في البطولة ضمن المجموعة الرابعة التي تضم كلاً من أستراليا والصين وتايلند، على أن يتأهل عن كل مجموعة فريقان إلى الدور ربع النهائي.