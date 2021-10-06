الاولمبي العراقي يحقق فوزاً على نظيره الاماراتي ويتصدر مجموعته

شفق نيوز/ حقق المنتخب الاولمبي العراقي لكرة القدم، فوزا مستحقا على نظيره الإماراتي ليتصدر المجموعة الثانية برصيد ست نقاط، ضمن المجموعة الثانية في بطولة غرب آسيا في العاصمة القطرية الدوحة.

سجل الاولمبي العراقي هدفه الاول عن طريق اللاعب صادق زامل بالدقيقة 41 من الشوط الاول، وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع سجل منتظر عبد الامير هدف العراق الثاني.

ودخل الاولمبي العراقي بتشكيلة تألفت من، حسن احمد لحراسة المرمى، وحسن رائد ومحمد الباقر كريم وعباس بديع وحسين عمار لخط الدفاع، وصادق زامل ومنتظر محمد جبر وزيدان اقبال ومؤمل عبد الرضا ومنتظر عبد الامير لخط الوسط، ورضا فاضل للهجوم.

وكان الأولمبي لكرة القدم حقق فوزه الاول على منتخب فلسطين بهدفٍ من دون رد في افتتاح بطولة غرب آسيا لحساب المجموعة الثانية في المباراة التي أقيمت الاثنين الماضي على ملعب استاد الامير محمد بن فهد في الدمام.