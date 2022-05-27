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الاولمبي العراقي يحقق الفوز على ضيفه الايراني في ثاني ودية للمنتخبين

Category: ريـاضة

Date: 2022-05-27T15:58:51+0000
الاولمبي العراقي يحقق الفوز على ضيفه الايراني في ثاني ودية للمنتخبين

شفق نيوز/ حقق المنتخب الاولمبي العراقي، يوم الجمعة، الفوز على ضيفه الايراني في المباراة التي جمعتهما على ملعب المدينة الدولي.

وسجل المنتخب العراقي مع بداية المباراة هدفه الاول في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الاول بتقدمه بهدف وحيد دون رد للمنتخب الايراني.

ومع بداية الشوط الثاني سجل الاولمبي الايراني هدف التعديل عن طريق احمد زادة في الدقيقة 50 من عمر اللقاء، وفي الدقيقة 57 سجل الكسندر اوراها الهدف الثاني للاولمبي العراقي ، وعاد المنتخب الاولمبي العراقي ليسجل هدفه الثالث في الدقيقة 63.

وضيف ملعب المدينة المباراة الودية الثانية التي جمعت الفريقان في الساعة الخامسة من عصر اليوم الجمعة .

وتعد مباراة اليوم هي العاشرة في تاريخ المنتخبين الاولمبيين العراقي والايراني .

وكان منتخبنا الاولمبي خسر لقاءه الودي الاول امام ضيفه الاولمبي الايراني 0-1 والذي جرى على نفس الملعب يوم الثلاثاء الماضي .

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